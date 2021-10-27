واشنطن تحضّ طهران على إبداء حسن النيّة

أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن الولايات المتحدة حضت طهران اليوم الأربعاء على "إبداء حسن نية" والمسارعة إلى -إحياء الاتفاق المبرم في الشأن النووي الإيراني بعدما أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها ستعود الشهر المقبل إلى المفاوضات التي تعقد في فيينا. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية: "هذه النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد مع استمرار إيران في اتخاذ خطوات نووية مستفزة، ولذا نأمل في أن يأتوا (الإيرانيون) إلى فيينا للتفاوض سريعا وبحسن نية".