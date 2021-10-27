عربي-دولي

واشنطن تحضّ طهران على إبداء حسن النيّة

Lebanon 24
27-10-2021 | 15:03
A-
A+
Doc-P-879869-637709693366851800.jpg
Doc-P-879869-637709693366851800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن الولايات المتحدة حضت طهران اليوم الأربعاء على "إبداء حسن نية" والمسارعة إلى -إحياء الاتفاق المبرم في الشأن النووي الإيراني بعدما أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها ستعود الشهر المقبل إلى المفاوضات التي تعقد في فيينا. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية: "هذه النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد مع استمرار إيران في اتخاذ خطوات نووية مستفزة، ولذا نأمل في أن يأتوا (الإيرانيون) إلى فيينا للتفاوض سريعا وبحسن نية".
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-10-27
16:00 | 2021-10-27
15:30 | 2021-10-27
15:15 | 2021-10-27
15:00 | 2021-10-27
14:30 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website