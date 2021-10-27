نشر مئات الجنود الأتراك الإضافيين شمال سوريا.. ماذا يحصل؟

خلال الساعات الماضية قامت تركيا بنشر المئات من الجنود الإضافيين في شمال سوريا، استعدادا لهجوم معلق منذ فترة طويلة على القوات الكردية في المنطقة، حسبما قال مسؤولان لوكالة "بلومبرغ" الإخبارية.

وكشف المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن "الهجوم المخطط يهدف إلى إغلاق أكثر من ثلثي حدود تركيا مع سوريا، التي يبلغ طولها 910 كيلومترات".

وأضافا أن تركيا "تهدف أيضا إلى السيطرة على مناطق جنوب بلدة كوباني، المعروفة باسم عين العرب، لربط المناطق الواقعة تحت سيطرتها غرب وشرق نهر الفرات".

كما أوضحا أن "الهدف المحتمل الآخر هو الاستيلاء على قاعدة ميناغ الجوية قرب بلدة أعزاز، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية وتشن منها هجمات على القوات التركية والمقاتلين السوريين المتحالفين معها".

وقصفت تركيا مواقع وحدات حماية الشعب الكردية عبر الحدود، عقب مقتل شرطيين تركيين في سوريا وإطلاق قذائف مورتر على أراضيها في وقت سابق من شهر تشرين الأول الجاري.

واعتبر المصدران أن الخطة "يمكن أن تساعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حشد الدعم داخليا، والضغط على الولايات المتحدة وروسيا لكبح جماح القوات الكردية" التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

وجاءت خطوة أنقرة بتعزيز القوات، بعد تصويت البرلمان، الثلاثاء الماضي، على السماح بنشر قوات في سوريا والعراق لمدة عامين آخرين، وحسب "بلومبرغ" فإن المنطقة المستهدفة للهجوم المخطط له حاليا خالية إلى حد كبير من السكان.