عربي-دولي

مبعوث بوتين للشرق الأوسط يبحث مع سفير مصر لدى روسيا المستجدات في السودان وليبيا

Lebanon 24
28-10-2021 | 00:30
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، على رأسها مستجدات الوضع في ليبيا والسودان، مع سفير مصر لدى موسكو إيهاب نصر.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن بوغدانوف الذي يتولى منصب المبعوث الخاص للروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استقبل اليوم الأربعاء السفير نصر الذي يختتم مهمته في موسكو.

وجاء في البيان: "خلال اللقاء جرى تداول الآراء بالتفصيل حول القضايا الملحة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الوضع في السودان وليبيا".

كما تناول الاجتماع، حسب بيان الوزارة، طيفا من المسائل المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون متعدد الاتجاهات ومتبادل المنفعة بين روسيا ومصر.
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