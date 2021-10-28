26
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
اتصال هاتفي بين مريم الصادق المهدي وبلينكن.. وهذا ما دار به
Lebanon 24
28-10-2021
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بحكومة حمدوك في السودان، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء.
وأبلغت مريم الصادق المهدي " بلينكن بضرورة إطلاق سراح الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة في السودان، وضرورة وقف العنف".
وفي المقابل، أبلغ الوزير الأميركي مريم الصادق المهدي بأن "واشنطن تضغط من أجل العودة إلى الحوار".
كما أكد بلينكن أن "الموقف الأميركي داعم للشراكة في السودان بقيادة المدنيين".
وقال بلينكن فى حسابه على "تويتر"، الخميس، إنه تحدث هاتفيا مع الوزيرة، وأعرب عن "تنديده باعتقال القادة المدنيين فى السودان".
وأضاف أنهما "بحثا أفضل السبل المتاحة للولايات المتحدة لدعم الشعب السوداني، في مطالبته العودة إلى الديمقراطية".
والثلاثاء أعلنت الخارجية الأميركية أن بلينكن أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، بعد إطلاق سراحه.
وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان: "رحب وزير الخارجية باطلاق سراح رئيس الوزراء وكرر دعوته للقوات العسكرية السودانية للإفراج عن جميع القادة المدنيين الموجودين قيد الاحتجاز وضمان سلامتهم".
وأعيد حمدوك مساء الثلاثاء مع زوجته إلى مقر إقامتهما في الخرطوم، عقب ضغوط دولية لإطلاق سراحه.
تابع
الأكثر قراءة
أخبار سارة للبنانيين بعد الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر في معالجة الرواتب.. هذا ما كشفه وزير العمل
Lebanon 24
أخبار سارة للبنانيين بعد الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر في معالجة الرواتب.. هذا ما كشفه وزير العمل
07:16 | 2021-10-27
27/10/2021 07:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي القطاع الخاص.. هكذا سيصبح الحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاع الخاص.. هكذا سيصبح الحد الأدنى للأجور
00:00 | 2021-10-28
28/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر الابراج في أخر 5 ايام من تشرين الاول؟.. هؤلاء يعدهم الفلك بحوالات مالية
Lebanon 24
ماذا ينتظر الابراج في أخر 5 ايام من تشرين الاول؟.. هؤلاء يعدهم الفلك بحوالات مالية
10:37 | 2021-10-27
27/10/2021 10:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
4 أبراج تحب "اللف والدوران".. وهؤلاء يجيدون التلاعب بالاخرين
Lebanon 24
4 أبراج تحب "اللف والدوران".. وهؤلاء يجيدون التلاعب بالاخرين
07:50 | 2021-10-27
27/10/2021 07:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تخلّف جعجع عن الحضور... ماذا قرر القاضي عقيقي؟
Lebanon 24
بعدما تخلّف جعجع عن الحضور... ماذا قرر القاضي عقيقي؟
08:45 | 2021-10-27
27/10/2021 08:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2021-10-28
فرنسا تحتجز سفينة صيد بريطانية مع احتدام الخلاف على تراخيص الصيد
06:06 | 2021-10-28
مداهمة منازل 5 شبان في ألمانيا للاشتباه بتحضيرهم لهجوم إرهابي
05:30 | 2021-10-28
يُذكّر بالحقبة السوفياتية.. منظمة ترصد ارتفاعا حادا في عدد السجناء السياسيين في روسيا
05:00 | 2021-10-28
عمال صينيون يشتكون استدراجهم إلى الخارج واستغلالهم في "الحزام والطريق"
04:30 | 2021-10-28
توقيف أميركي بحوزته مواد مخدرة ومشروبات كحولية في مطار الكويت
04:00 | 2021-10-28
الاتحاد الأوروبي يغرم بولندا مليون يورو يوميا.. ما السبب؟
فيديو
أحدث سيارة عائلية متطورة من "هيونداي"... تعرفوا على ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
أحدث سيارة عائلية متطورة من "هيونداي"... تعرفوا على ميزاتها (فيديو)
16:00 | 2021-10-27
28/10/2021 13:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
11:00 | 2021-10-24
28/10/2021 13:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
05:00 | 2021-10-24
28/10/2021 13:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact