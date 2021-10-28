يُذكّر بالحقبة السوفياتية.. منظمة ترصد ارتفاعا حادا في عدد السجناء السياسيين في روسيا

أفادت منظمة حقوقية روسية، الأربعاء، بأن عدد السجناء السياسيين ارتفع بشكل حاد في روسيا هذا العام، في توجه يُذكّر بالقمع أواخر الحقبة السوفياتية.وأحصت منظمة "ميموريال" ما لا يقل عن 420 سجينا سياسيا في روسيا، بينهم أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني الذي نجا من محاولة تسميم بغاز الأعصاب العام الماضي.وقالت المنظمة، في لقاء مع صحفيين ونشطاء في موسكو، إن هذا الرقم ارتفع من 362 سجينا، إثر عام شهد حملة قمع غير مسبوقة ضد الأصوات المعارضة، بما في ذلك نافالني الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف وحظرت منظماته السياسية بتهمة اختلاس قديمة.وقال سيرغي دافيدز، رئيس برنامج دعم السجناء السياسيين في ميموريال، "لسوء الحظ، الأرقام تتزايد بشكل مستمر كل عام"، مضيفا "هذه حقيقة محزنة ومقلقة".ولفت الى أن حصيلة "ميموريال" تستند ‘لى إرشادات "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، و"مجلس أوروبا" لتحديد السجناء السياسيين، لكن يُعتقد أن الرقم الحقيقي "أعلى بمرتين أو حتى ثلاثة أضعاف" في روسيا.وقال دافيدز "هذا يمكن مقارنته تماما بأرقام الحقبة السوفياتية".وقدّر منشقون خلال الحقبة السوفياتية وجود أكثر من 700 سجين سياسي في الاتحاد السوفياتي عام 1987.وفر العشرات من المعارضين خارج روسيا بعد سجن نافالني، إذ باتت السلطات تستخدم بشكل متزايد وسائل قاسية لإسكاتهم، بما في ذلك وصم الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة بـ"الوكلاء الأجانب".وقال ألكسندر بودرابينيك، المعارض والصحفي خلال الحقبة السوفياتية، "نحن نعود إلى الأساليب التي كانت تُمارس في العهد السوفياتي"، في إشارة الى استخدام القضاء لمعاقبة المعارضين وما يحكى عن سوء المعاملة والتعذيب في السجون.وأدرجت "ميموريال" المعتقلين من الأقليات الدينية في روسيا ضمن السجناء السياسيين، حيث تمت إضافة 68 سجينا هذا العام من جماعة "شهود يهوه" المحظورة منذ 2017.وصدرت مؤخرا أحكام بالسجن لفترات طويلة على أعضاء من هذه الطائفة المسيحية الأميركية، وهذا الأسبوع تم الحكم على ثلاثة منهم بالسجن ثماني سنوات.وقال ليف بونوماريوف، أحد النشطاء الحقوقيين المرموقين في روسيا، إن شهود يهوه أصبحوا هدفا "للقمع الجماعي" في روسيا، مضيفا أنه "يتم اتهامهم بالصلاة بطريقة خاطئة".