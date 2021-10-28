توقيف أميركي بحوزته مواد مخدرة ومشروبات كحولية في مطار الكويت

سلمت الجمارك في مطار الكويت الدولي أميركيا للجهات المختصة، ضبطت في حوزته نحو 18 غراما من الماريغوانا المخدرة ومشروبين كحوليين لدى دخوله الكويت.

وذكرت صحيفة "الراي" أن مفتشا جمركيا اشتبه بمسافر أميركي قدم إلى الكويت عبر مطارها الدولي، وأخضع أمتعته للفحص والتدقيق.وأضافت أنه "وأثناء التفتيش تم العثور على علبة بلاستيكية مخبأ بداخلها كيس ملفوف به مادة يشتبه أنها مادة الماريجوانا المخدرة، إضافة إلى العثور على كيس بلاستيكي يحتوي على مشروب كحولي"وأشارت الصحيفة إلى أن الجمارك سلّمت المسافر إلى "الجهات المختصة" لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه.ونقلت الصحيفة عن "الإدارة العامة للجمارك" تحذيرها لـ "كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد".