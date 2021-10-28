بعد قيود طالبان على التعليم.. جامعيات أفغانيات تلجأن لخيارات "صعبة ومكلفة"

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سلط تقرير لمجلة "تايم" الأميركية الضوء على معاناة الطالبات الأفغانيات منذ استيلاء طالبان على السلطة منتصف أغسطس الماضي.وتحدثت المجلة عن رواية الطالبة فرح (24 عاما) التي كانت في الجامعة عندما سمعت خبر سيطرة طالبان على كابل، وكان ذلك آخر يوم لها في الدراسة.وقالت فرح، التي طلبت من المجلة عدم الكشف عن اسمها خوفا على سلامتها، إن الطلاب "وقفوا فور علمهم بخبر استيلاء طالبان على كابل وبدأوا في جمع متعلقاتهم".حظر الطالباتومنذ انهيار الحكومة الأفغانية، منذ شهرين، تم منع الآلاف من الفتيات والنساء الأفغانيات من الذهاب إلى المدارس الثانوية والجامعات، ما أدى إلى مصير مجهول بشأن مستقبلهن في التعليم.وقبل أن تستولي طالبان على العاصمة دون قتال، كان حوالي 20 ألف من طلاب جامعة كابل، من الإناث.ربما كان تعليم المرأة أقوى علامة على التغيير والأمل في أفغانستان الجديدة، بعد أن كانت طالبان تحظر تعليم الفتيات أثناء حكمها لأفغانستان بين عامي 1996 و 2001.وعلى مدى عقدين من الزمن، أنفقت الولايات المتحدة، منذ تدخلها، حوالي مليار دولار على تعليم النساء والفتيات الأفغانيات.وعلى الرغم من تأكيدات طالبان خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة بأن جميع الأفغان سيكون لهم الحق في التعلم، فقد منعت الحكومة الجديدة النساء من الظهور في حرم الجامعات والمدارس الثانوية، في وقت لم تظهر أي بوادر على إنهاء هذا الوضع.وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، مؤخرا إنه سيسمح للفتيات باستئناف دراستهن عندما تكون هناك "بيئة يتم فيها حماية الطالبات".التعلم عن بعدوفيما لا يزال استمرار منع النساء من التعليم قائما، أقدمت المئات في الطالبات في الأسابيع الأخيرة على التسجيل في برامج للتعلم عن بعد في جامعات خارج البلاد.ويقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العديد من المنح الدراسية للأفغانيات للدراسة في بلدان آسيا الوسطى المجاورة، وكلها ممولة من الاتحاد الأوروبي. وفي أغسطس، أعلنت جامعة أكسفورد أنها ستقدم خمس منح دراسية للنساء الأفغانيات ، بتمويل من مؤسسة خيرية.دراسة في الخفاءعندما استولت طالبان على العاصمة في منتصف أغسطس، قضت نسرين (21 عاما) أربعة ساعات للعودة إلى منزلها وسط الاضطرابات في المدينة.عندما وصلت نسرين أخيرا إلى المنزل، اكتشفت أن بعض الجيران الذين عرفتهم طوال حياتها كانوا يحتفلون بانتصار حركة طالبان، التي هدد أعضاؤها ذات مرة بقتل والدها.في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، فرت نسرين من المدينة مع والديها وخمسة من أشقائها الصغار إلى قرية مجاورة حيث تختبئ العائلة الآن.تقول نسرين إن منحتها الدراسية الجديدة، التي تبدأ الشهر المقبل، أنقذتها من الاكتئاب.بينما سيحتاج البعض إلى إبقاء دراستهم سرية، خوفا من أن تحاول طالبان إيقاف التعلم عن بعد للنساء. وهناك أيضًا عقبات أخرى يجب التغلب عليها، مثل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، واتصالات الإنترنت المكلفة والبطيئة.لكن على الرغم من ذلك تقول نسرين إنها مصممة على إشغال نفسها بالدراسة، للاستقرار النفسي على الأقل.أما فرح التي فرت من فصل الإدارة المالية في صباح اليوم الذي استولت في طالبان على كابل، تخطط الآن للحصول على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة عبر الإنترنت، "الاتصال صعب للغاية ، والتكلفة مرتفعة"، كما تقول، خلال محادثة طويلة تمت عبر رسائل صوتية ذهابا وإيابا، بدلا من التحدث مباشرة عبر اتصال إنترنت غير مستقر.وعلى الرغم من أن فرح ستواجه صعوبة في دفع زيادة رسوم الإنترنت، بعد أن أصبح زوجها عاطلا عن العمل، فإنها تقول "لا بد لي من تحقيق حلمي".