هل تم اعتقال شقيق أبو مسلم الشيشاني في تركيا؟

ذكر موقع متخصص في رصد الجماعات الإرهابية بسوريا أن مسلحين في إدلب كتبوا في منشوراتهم أن الاستخبارات التركية اعتقلت أبو موسى الشيشاني، شقيق قائد جماعة "جند الشام" أبو مسلم الشيشاني.وفيما جرى تداول صورة عن هذا الأمر، أفيد بأن أبو موسى الشيشاني نقل مؤخرا عبر نقطة تفتيش خربة الجوز إلى تركيا، وهناك وضع تحت الحراسة.يشار على أن تنظيم "جند الشام" الذي يتزعمه ابو مسلم الشيشاني يخوض حاليا معارك شرسة في إدلب ضد هيئة تحرير الشام الموالية لتركيا، وقد يكون اعتقال أبو موسى الشيشاني مرتبط بهذا الأمر.