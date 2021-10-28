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أول إتصال بين ماكرون ورئيس الوزراء الاسترالي منذ أزمة الغواصات

Lebanon 24
28-10-2021 | 09:00
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أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، لأول مرة منذ الأزمة الدبلوماسية بشأن صفقة الغواصات التي ألغيت الشهر الماضي.

وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن ماكرون كرر خلال الاتصال تأكيده بأن "قرار كانبيرا بإلغاء صفقة للغواصات الفرنسية التي تعمل بالطاقة التقليدية لصالح الغواصات النووية الأميركية كسر علاقة الثقة بين بلدينا".

ورأى ماكرون أن "الأمر متروك الآن للحكومة الأسترالية لاقتراح إجراءات ملموسة يمكن أن تظهر إرادة السلطات الأسترالية لإعادة تحديد أسس علاقتنا ومتابعة العمل المشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأشار الإيليزيه إلى أنه "سيتم إيلاء اهتمام شديد فيما يتعلق بوضع الشركات الفرنسية ومقاوليها الفرعيين، بما في ذلك الشركات الأسترالية، المتأثرة بهذا القرار".
المصدر: روسيا اليوم
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