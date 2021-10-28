عربي-دولي

تركيا تعلن توقيف 28 أجنبيا في أنقرة يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"

Lebanon 24
28-10-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-880143-637710318120870457.jpg
Doc-P-880143-637710318120870457.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت السلطات التركية في العاصمة أنقرة، 28 أجنبيا من أصل 33 يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش".

وأفادت وكالة "الأناضول"، نقلا عن مصادر أمنية، بأن قيادة شرطة أنقرة توصلت إلى معلومات حول وجود 33 أجنبيا يتواصلون مع عناصر "داعش".

وأضافت المصادر أن "المشتبه فيهم يعتقد أنهم كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية واعتداءات في عيد تأسيس الجمهورية التركية الموافق 29 تشرين الاول من كل عام".

وقامت القوات الأمنية بمداهمة أماكن تواجد المشتبه فيهم، وألقت القبض على 28 من أصل 33 شخصا.

 وتواصل فرق مكافحة الإرهاب التحقيق مع المشتبه فيهم.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-10-28
16:11 | 2021-10-28
16:00 | 2021-10-28
15:30 | 2021-10-28
15:00 | 2021-10-28
14:30 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website