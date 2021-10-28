بعد المجزرة.. الكاظمي يوجه بتثبيت الأمن في ديالى

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، إن عصابات داعش كانت تبحث عن موطئ قدم في محافظة ديالى.وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، الخميس، اجتماعا برئاسة مصطفى الكاظمي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية. وخُصّص الاجتماع لبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى، ومستجدات عمل اللجنة الأمنية المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة والمرسلة إلى المحافظة.وقدّم القائد العام للقوات المسلحة في مستهل الاجتماع، تعازيه إلى "الشعب العراقي ولذوي الشهداء المدنيين، الذين سقطوا على يد عصابات داعش الإرهابية".ووصف الكاظمي أداء القوات العراقية في سرعة الردّ والاستجابة السريعة، بـ"الأداء البطولي المتميز الذي عُرف به الرجال الأشاوس في قواتنا الأمنية".