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بعد المجزرة.. الكاظمي يوجه بتثبيت الأمن في ديالى

Lebanon 24
28-10-2021 | 11:00
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قال رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، إن عصابات داعش كانت تبحث عن موطئ قدم في محافظة ديالى.

وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، الخميس، اجتماعا برئاسة مصطفى الكاظمي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية. وخُصّص الاجتماع لبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى، ومستجدات عمل اللجنة الأمنية المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة والمرسلة إلى المحافظة.

وقدّم القائد العام للقوات المسلحة في مستهل الاجتماع، تعازيه إلى "الشعب العراقي ولذوي الشهداء المدنيين، الذين سقطوا على يد عصابات داعش الإرهابية".

ووصف الكاظمي أداء القوات العراقية في سرعة الردّ والاستجابة السريعة، بـ"الأداء البطولي المتميز الذي عُرف به الرجال الأشاوس في قواتنا الأمنية".
 
وقال إن "عصابات داعش كانت تبحث عن موطئ قدم في المحافظة، لكن هيهات أن يتسنى لهم ذلك".

وطالب الكاظمي "جميع الجهات بعدم استغلال مأساة المواطنين؛ لأجل تحقيق أمور بعينها، ويجب التكاتف من أجل دحر الإرهاب".

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة خلال الاجتماع عددا من التوجيهات إلى القادة الأمنيين والعسكريين في محافظة ديالى؛ من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، والقضاء على فلول التكفير الإرهابي والداعشي فيها.

كما وجّه بتفعيل الجهد الاستخباري للقيام بدوره، و"تشخيص أي محاولة لبثّ الفرقة الطائفية التي لن نسمح بعودتها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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