عربي-دولي

مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين

Lebanon 24
28-10-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-880192-637710416571258663.jpg
Doc-P-880192-637710416571258663.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي مع سفير سوريا بطهران شفيق ديوب سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والزراعية والنقل والطاقة.

وأكد قاسمي خلال اللقاء أهمية العلاقات السورية الإيرانية وقال "إن هذه العلاقات لا يمكن أن تتوقف أو ينال أحد منها، لأنها تعمدت بدماء السوريين والإيرانيين وتضحياتهم وحققت النصر على الإرهاب"، مشدداً على أن الحكومة الإيرانية الجديدة مصممة على تعزيز التعاون مع سوريا في كل المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين ويخدم مصالح الشعبين الصديقين.

بدوره شدد السفير السوري ديوب على أهمية وضع خطط هادفة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المرحلة القادمة عبر تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة العمل على تسهيل حركة الترانزيت والنقل والربط السككي والبري المشترك، بما يسهل حركة التجارة وانسياب البضائع بين البلدين، بالتعاون والتنسيق مع العراق الشقيق، خدمة لمصالح البلدان الثلاثة.

وأكد السفير ديوب على أهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة القائمة بين البلدين وخاصة مع عودة الأمن والأمان إلى سوريا بفضل تضحيات الجيش والشعب السوري وفي ظل الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لإنعاش الاقتصاد، مشددا على أن العلاقات السورية الإيرانية تتعزز باستمرار.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-10-28
16:11 | 2021-10-28
16:00 | 2021-10-28
15:30 | 2021-10-28
15:00 | 2021-10-28
14:30 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website