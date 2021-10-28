مصر تستعد لغلق 25% من السجون في البلاد

أكد مساعد وزير الداخلية المصري طارق مرزوق، أنه سيتم تشييد مراكز إصلاح وتأهيل خارج الكتل السكانية كبديل عن السجون العمومية، ما سيؤدي إلى غلق 12 سجنا بنسبة 25% من إجمالي السجون.



وأوضح أنه بدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل – وادي النطرون والذي سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا يمثلون 25% من إجمالي عدد السجون العمومية فى مصر، وهم "استئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومي – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومي".