عربي-دولي

مصر تستعد لغلق 25% من السجون في البلاد

Lebanon 24
28-10-2021 | 14:00
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أكد مساعد وزير الداخلية المصري طارق مرزوق، أنه سيتم تشييد مراكز إصلاح وتأهيل خارج الكتل السكانية كبديل عن السجون العمومية، ما سيؤدي إلى غلق 12 سجنا بنسبة 25% من إجمالي السجون.

وأوضح أنه بدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل – وادي النطرون والذي سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا يمثلون 25% من إجمالي عدد السجون العمومية فى مصر، وهم "استئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومي – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومي".
المصدر: روسيا اليوم
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