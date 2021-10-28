عربي-دولي

الخارجية الروسية: في السودان نحو 300 مواطن روسي والسفارة على تواصل معهم

Lebanon 24
28-10-2021 | 15:00
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن هناك نحو 300 مواطن روسي في السودان، والسفارة على اتصال بهم على خلفية الأحداث في البلاد

وتابعت في إحاطة صحفية: "بطبيعة الحال، سفارتنا على اتصال مع المواطنين، في حالات الطوارئ. لا يمكن أن تكون هناك مثل هذه الإحصاءات الدقيقة، رقمًا برقم، لكن نحن نتحدث عن عدة مئات من المواطنين الروس، نحو ثلاثمائة مواطن".

اعتقل الجيش السوداني، صباح الاثنين، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدة أعضاء آخرين في الحكومة. قبل عودتهم لمقر إقامتهم في اليوم التالي.

على أثر ذلك، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في خطاب متلفز للأمة، حالة الطوارئ وحل حكومة البلاد.
المصدر: سبوتنيك
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