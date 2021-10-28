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تركيا تعلن "تحييد 4 إرهابيين" جنوب شرقي البلاد

Lebanon 24
28-10-2021 | 14:30
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حيدت قوات الأمن التركية "أربعة إرهابيين" من عناصر "حزب العمال الكردستاني" في إطار عمليات "أرن- 13" في ريف ولاية سيرت جنوب شرقي البلاد.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إن "قوات خاصة من الدرك وبدعم من الطيران نفذت عملية ضد عناصر (بي كا كا) الإرهابي، وحيدت أربعة منهم مع أسلحتهم في ريف قضاء برفاري التابع لولاية سرت".

وأكد البيان أن العمليات لا زالت متواصلة في المنطقة لملاحقة الإرهابيين.

وبدأت وزارة الداخلية "سلسلة عمليات "أرن" ضد حزب العمال الكردستاني، في 10 كانون الثاني الماضي".
المصدر: روسيا اليوم
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