بعد "محاولة انقلاب"...ماذا تعرفون عن الجيش الفرنسي؟

كتبت "سبوتنيك": ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الأمن الداخلي أحبط محاولة انقلاب في فرنسا، وأشارت إلى أن التخطيط لتغيير السلطة جرى بواسطة ريمي دايه، النائب السابق لحزب الحركة الديمقراطية.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، في تقرير عن إحباط محاولة انقلاب، إن خطة الانقلاب كانت تحمل اسم "عملية لازور"، مشيرة إلى أنها كانت تتضمن سيطرة أنصار ريمي دايه، على قصر الإليزيه ومقرات الجيش والداخلية وبعض القنوات التلفزيونية.