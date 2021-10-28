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"حماس" تحكم بالإعدام على 6 فلسطينيين بتهمة التخابر مع إسرائيل

Lebanon 24
28-10-2021 | 16:11
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أصدرت هيئة القضاء العسكري التابعة لحركة "حماس" ، أحكامًا بالإعدام على 6 فلسطينيين بتهمة التخابر مع إسرائيل، وأحكاما بالسجن على مدانين آخرين بالتهمة نفسها الشهر الحالي والماضي.

وقال بيان لهيئة القضاء العسكري إنها "أصدرت خلال شهري أيلول الماضي وتشرين الأول الجاري، أحكامًا بحق عدد من المتخابرين شملت ستة أحكام بالإعدام، وأخرى متفاوتة ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وحكم وأحد بالبراءة".

وأشارت إلى أن ذلك يندرج "في إطار القيام بواجباتها في حماية المجتمع الفلسطيني ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدة أن "جميع الأحكام الصادرة قد استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية".

ودعت المتخابرين إلى "تسليم انفسهم للجهات القضائية حتى يستفيدوا من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول".
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