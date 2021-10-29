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"لجنة أطباء السودان": مقتل متظاهر على الأقل برصاص العسكريين في الخرطوم

Lebanon 24
29-10-2021 | 00:30
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أفادت "لجنة أطباء السودان"، اليوم الخميس، بمقتل متظاهر على الأقل برصاص الجيش وإصابة اثنين بجروح خطيرة في الخرطوم.

وحملت لجنة الأطباء الرافضة لسيطرة الجيش على السلطة "قوات الجنجويد والمجلس العسكري الانقلابي" مسؤولية ما حصل.

يذكر أن قوات الجنجويد باتت جزءا من قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو، نائب الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي حل الاثنين كل المؤسسات الانتقالية في السودان.

وواجه الجيش السوداني، اليوم الخميس، معارضة متزايدة للانقلاب، إذ تعهد مسؤولو أجهزة الدولة بالخرطوم بالعصيان المدني، وسعى ناشطون إلى حشد الجماهير لمظاهرات ضخمة خلال أيام.
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