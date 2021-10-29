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عربي-دولي
الملك الأردني لوزيرة خارجية بريطانيا: لضرورة التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة
Lebanon 24
29-10-2021
|
01:00
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أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات يتطلب تكثيف الجهود إقليميا ودوليا للتوصل إلى حلول سياسية لها، ما من شأنه إعادة الأمن والاستقرار لشعوبها.
وجاء ذلك خلال لقاء الملك اليوم الخميس مع وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تروس بلندن.
كما أعرب العاهل الأردني عن دعم بلاده لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها، وفق ما نقلته وكالة "بترا".
وفي الشأن الفلسطيني، أكد الملك على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة.
ولفت الملك إلى أهمية استمرار دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.
من جهتها، أعربت وزيرة خارجية بريطانيا عن حرص المملكة المتحدة على توطيد علاقاتها التاريخية مع الأردن وتوسيعها في شتى المجالات.
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