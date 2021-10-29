عربي-دولي

رئيس كولومبيا يطلب الإفراج عن 180 جنديا يحتجزهم مزارعو الكوكا

Lebanon 24
29-10-2021 | 02:30
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دعا الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الخميس مزارعين يعملون في زراعة نبتة الكوكا المستخدمة في صناعة الكوكايين إلى إطلاق سراح 180 جنديا احتجزوا خلال تنفيذهم مهمة لمكافحة المخدرات.

وقال الجنرال عمر سيبولفيدا للصحافيين إن جنود ست فصائل تابعة له "خطفوا" في بلدة تيبو في شمال شرق البلاد على يد مزارعين يعارضون إتلاف حقولهم من الكوكا التي يعتمدون عليها لكسب عيشهم.

وأضاف أن المزارعين المسلحين بالعصي والمناجل أحاطوا بالجنود وحاصروهم قبل أن يقوموا باحتجازهم في مدرسة ريفية. 

وأبلغ دوكي الصحافيين بأن الجنود "بخير وهم مسلحون"، مضيفا أنهم "أرادوا تجنب مواجهة وأنا أقدر مهنيتهم".

لكن دوكي حذر من أن أفعالا كهذه يقوم بها مزارعو الكوكا "لا يمكن أن تستمر في هذا البلد (...) إنها عملية خطف".

وقال متحدث باسم مزارعي الكوكا لراديو "دبليو" إنهم مستعدون للتفاوض بشأن إطلاق سراح الجنود، مضيفا أن المزارعين احتجزوا الجنود احتجاجا على نكث الحكومة بوعدها مساعدتهم على استبدال زراعة الكوكا بمحاصيل مشروعة.

ولا تزال كولومبيا أكبر مصدر للكوكايين في العالم برقم قياسي بلغ 1010 أطنان عام 2020، والولايات المتحدة أكبر مستهلك لها.
المصدر: روسيا اليوم
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