عربي-دولي

البنتاغون: الصين تطور أسلحة فرط صوتية بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة وروسيا

Lebanon 24
29-10-2021 | 03:30
A-
A+
Doc-P-880344-637710882751188450.jpg
Doc-P-880344-637710882751188450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن، أن الصين تطور الأسلحة فرط الصوتية بوتيرة أسرع بكثير مما تفعله الولايات المتحدة وروسيا.
وقال هايتن، خلال مشاركته في اجتماع لـ"مجموعة الكتاب العسكريين" في واشنطن، الخميس، إن روسيا تواصل اختبارات الأسلحة فرط الصوتية "لكن ليس بالوتيرة التي تقوم بذلك الصين على الإطلاق".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة نفذت خلال السنوات الـ5 الماضية، أو ربما أكثر بقليل، 9 اختبارات للأسلحة فرط الصوتية، بينما أجرت الصين خلال نفس الفترة مئات التجارب".

ورجح هايتن أن نشر روسيا عددا قليلا لمنظومات الأسلحة فرط الصوتية يمثل "رسالة سياسية"، لافتا إلى أن تصميمها في كل فرع القوات المسلحة أمر يثير قلقا.
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2021-10-29
09:00 | 2021-10-29
08:30 | 2021-10-29
08:00 | 2021-10-29
07:30 | 2021-10-29
07:00 | 2021-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website