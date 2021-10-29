تركيا: ندعم مع قطر الحل السياسي ومحاسبة مجرمي الحرب في سوريا

أكد السفير التركي لدى الدوحة، مصطفى كوكصو، أن تركيا وقطر تدعمان الحل السياسي في سوريا مع "محاسبة مجرمي الحرب".

وقال كوكصو، الخميس، في تصريحات صحفية أدلى بها بمناسبة الذكرى الـ91 لتأسيس الجمهورية التركية، إن تركيا وقطر "تدعمان الحل السياسي في سوريا ومحاسبة مجرمي الحرب وتؤمنان بأنه لا يمكن إنهاء الصراع السوري إلا من خلال عملية سياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254".وأوضح: "ندعم جميع المبادرات الدولية الهادفة إلى حل سياسي على أساس معايير الأمم المتحدة، بما في ذلك عملية جنيف ومنصة أستانا".وأردف السفير التركي: "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان نجاح اللجنة الدستورية التي بدأت عملها في جنيف بفضل جهود ضامني أستانا والأمم المتحدة. وعلى المجتمع الدولي ممارسة الضغط على النظام ومؤيديه، من أجل الحفاظ على الهدوء في إدلب بشكل دائم ودفع العملية السياسية".وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع نشر وكالة "سانا" السورية تقريرا حول نقل أكثر من 200 آلية تابعة للجيش التركي محملة بأسلحة نوعية وذخائر ومواد لوجستية إلى أراضي سوريا من خلال معبر خربة الجوز في ريف إدلب الغربي وجبل الزاوية إلى الشمال الغربي من المحافظة.ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، الخميس، عن مصدر في المعارضة السورية أن تركيا تستعد لإطلاق عمليتين عسكريتين جديدتين في شمال سوريا قد تنطلقان دون إعلان مسبق "في أي لحظة".وتركيا وقطر من أبرز مؤيدي المعارضة السورية وتتهمان السلطات في دمشق بإصرار بارتكاب "جرائم حرب" بحق شعب البلاد.