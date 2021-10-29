متهم بجرائم سيبرانية.. كوريا الجنوبية تسلم روسي إلى الولايات المتحدة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن كوريا الجنوبية سلمت الولايات المتحدة المواطن الروسي، فلاديمير دوناييف، لتورطه المزعوم في هجمات سيبرانية.وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الخميس: "مثل مواطن روسي منحدر من مدينة ياكوتسك ومقيم في جنوب شرق آسيا اليوم لأول مرة أمام محكمة فدرالية بعد ترحيله من كوريا الجنوبية إلى أوهايو، حيث وجهت إليه اتهامات بالتورط المزعوم في أنشطة منظمة عابرة للدول مختصة في الجرائم السيبرانية".وتابعت: "بحسب وثائق المحكمة، كان فلاديمير دوناييف البالغ 38 عاما عضوا في منظمة عابرة للدول مختصة في الجرائم السيبرانية كانت تقوم بزرع فيروس يستهدف العمليات الحاسوبية المصرفية وبرمجية Trickbot المخربة".ويتهم دوناييف بإنشاء حزمة برمجية الفدية "Trickbot"، والتي أصابت حوالي مليون جهاز حاسوب في العالم.وأوضح البيان أن دوناييف يواجه أحكاما بالسجن قد يصل مجموعها إلى مدة 60 عاما في حال ثبوت ذنبه.