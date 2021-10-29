عربي-دولي

18 دولة تحض روسيا على حماية حرية الإعلام

Lebanon 24
29-10-2021 | 05:30
A-
A+
Doc-P-880354-637710898846428072.jpg
Doc-P-880354-637710898846428072.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حضت دول غربية بينها الولايات المتحدة روسيا الخميس على حماية حرية وسائل الإعلام، منددة بحملة القمع التي تشنها موسكو ضد وسائل الإعلام المستقلة، وفق ما جاء في بيان مشترك لهذه الدول.

وقال البيان المشترك الذي أصدرته 18 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا إن طلب موسكو من وسائل إعلام تصنيف نفسها "وكلاء أجانب" مع التهديد بفرض غرامات في حال لم تمتثل يعد "جهدا واضحا لمنع الروس من الوصول الى تقارير إعلامية مستقلة".
المصدر: اخبار الآن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2021-10-29
09:00 | 2021-10-29
08:30 | 2021-10-29
08:00 | 2021-10-29
07:30 | 2021-10-29
07:00 | 2021-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website