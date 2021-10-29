18 دولة تحض روسيا على حماية حرية الإعلام

حضت دول غربية بينها الولايات المتحدة روسيا الخميس على حماية حرية وسائل الإعلام، منددة بحملة القمع التي تشنها موسكو ضد وسائل الإعلام المستقلة، وفق ما جاء في بيان مشترك لهذه الدول.



وقال البيان المشترك الذي أصدرته 18 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبريطانيا إن طلب موسكو من وسائل إعلام تصنيف نفسها "وكلاء أجانب" مع التهديد بفرض غرامات في حال لم تمتثل يعد "جهدا واضحا لمنع الروس من الوصول الى تقارير إعلامية مستقلة".