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عربي-دولي
"طالبان" تؤكد رغبتها في الحصول على اللقاحات الروسية المضادة لـ"كورونا"
Lebanon 24
29-10-2021
|
06:00
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قال وزير الصحة في حكومة "طالبان" بأفغانستان، قندر عباد، إن الحكومة المؤقتة مهتمة باستيراد اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا.
ونقلت وكالة "تاس" عن تأكيد وزير الصحة أنه "كل ما يساعد في مكافحة الوباء وتعزيز صحة مواطنينا له قيمة كبيرة بالنسبة لنا".
وأضاف: "نحن مهتمون بالحصول على لقاحات من روسيا ومن أي دولة أخرى في العالم ترغب في مساعدتنا في هذا المجال".
وقال عباد إنه "منذ نحو 4 أشهر، كان الوضع الوبائي (في أفغانستان) خطيراً، وكان معدل الوفيات مرتفعاً للغاية. كان انتشار السلالة الهندية مصدر قلق خاص".
وأوضح أنه بعد توقف رحلات الركاب المنتظمة في منتصف آب الماضي، وإغلاق الحدود مع دول الجوار تحسن الوضع وبدأ معدل الوفيات في الانخفاض.
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