الخارجية الأميركية: روسيا وافقت على مرور طائرات أميركية بمجالها الجوي

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الحكومة الروسية وافقت على طلبات شركات طيران أميركية باستخدام مجالها الجوي، وإن كان بعض شركات الشحن ونقل المسافرين يسعى لرحلات إضافية.وقالت الخارجية الأميركية في وقت متأخر أمس الخميس: "روسيا وافقت على طلبات الناقلات الأمريكية بالمرور عبر مجالها الجوي الأسبوع الماضي. وتواصل وزارة الخارجية مساعيها مع السلطات الروسية المعنية لتوفير فرص أكبر للخدمات الجوية للناقلات الأميركية".ورفضت الوزارة الكشف عن عدد الرحلات التي تمت الموافقة عليها.وطلب اتحاد تجاري يمثل شركات أميركية كبرى للشحن ونقل المسافرين في وقت سابق من هذا الشهر من وزارة الخارجية الأميركية "العمل سريعا" لتلبية احتياجات شركات الطيران الأمريكية بالحصول على حقوق المرور عبر المجال الجوي الروسي.وفي خطاب مؤرخ في 14 تشرين الأول الجاري، طلب اتحاد "إيرلاينز فور أميركا"، الذي يمثل شركات "أميركان إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" و"فيدكس كورب" و"يونايتد بارسيل سيرفس" وغيرها، تدخل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع تحذير بأن عدم القيام بأي فعل حيال الأمر قد يؤدي إلى وقف بعض الرحلات.وجاء في الخطاب: "كثير من شركات الطيران الأميركية تحتاج بشكل عاجل إلى حقوق إضافية للمرور عبر المجال الجوي الروسي للوفاء بمتطلبات السوق"، مضيفا أنه بدون الحقوق الإضافية "ستضطر شركات طيران أميركية للعمل عبر مسارات بديلة غير فعالة، مما سيؤدي لغرامات بسبب الوقت وتوقفات فنية وانبعاثات زائدة لثاني أكسيد الكربون وخسارة حقوق إقلاع وهبوط تاريخية".