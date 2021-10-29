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عربي-دولي
البرتغال تحدّث سفنها الحربية
Lebanon 24
29-10-2021
|
07:00
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أعلن موقع Jane's المتخصص بالشؤون العسكرية أن سفينة عسكرية برتغالية عادت إلى لشبونة بعد أن خضعت لعمليات تحديث وتطوير في هولندا.
وجاء في منشور على الموقع: "عادت الفرقاطة البرتغالية بارتولوميو دياس إلى لشبونة بعد أن خضعت لعمليات تحديث في هولندا، العمل على تحديث السفينة كان قد بدأ عام 2018 في حوض بناء السفن التابع للبحرية الهولندية في دن هيلدر، وكان من المفترض أن تعود السفينة إلى الخدمة في الجيش البرتغالي عام 2020 لكن العملية تأخرت حتى العام الجاري".
وأشار الموقع إلى أن سفينة برتغالية أخرى من نفس الفئة كانت قد أرسلت إلى هولندا أيضا لتخضع لعمليات إصلاح وتحديث، وبدأ العمل على تحديثها منذ تموز العام الماضي، وكان من المفترض أن تعود إلى الخدمة عام 2021 لكن الخطط تعثرت أيضا وتقرر إعادتها عام 2022.
وتنتمي السفينتان إلى فئة سفن Karel Doorman التي طورت في هولندا ما بين عامي 1985 و1995، وتسلمتهما البحرية البرتغالية عام 1994، وعام 2016 تمت الموافقة على تحديثهما لمواصلة خدمتهما في سلاح البحرية البرتغالي حتى عام 2035.
ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 122.3 م، وعرضها 14.4 م، ويمكن لكل سفينة نقل طاقم مكون من 156 شخصا، والحركة بسرعة 29 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مجهزة بمنصة لحمل المروحيات.
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