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مسؤول إيراني يكشف حقيقة تصدي بلاده لهجوم سيبراني.. هذا ما قاله

Lebanon 24
29-10-2021 | 09:00
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قال العميد غلام رضا جلالي، رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، اليوم الجمعة، إن بلاده حققت النجاح التام في التصدي للهجوم السيبراني الأخير، الذي استهدف محطات الوقود الإيرانية.

ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن العميد غلام رضا جلالي، أنه رغم تلقي بلاده هدفا، فإنها حققت النجاح في التصدي للهجوم السيبراني الأخير، الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، والذي استهدف أنظمة الوقود في البلاد.

وجاءت تصريحات العميد جلالي على هامش لقائه مراجع الدين في مدينة قم الإيرانية، والذي أوضح خلاله أن الجهاز المعني بمنظومة الوقود الإيرانية لم يلتفت إلى التنبيهات السابقة التي وجهتها له منظمة الدفاع المدني، مشدداً على أن بلاده ستقوم بتحديد المُقصر وتقديمه لجهاز القضاء.

وتعرضت أنظمة الوقود في إيران إلى هجوم سيبراني، الثلاثاء الماضي، أدى إلى تعطيل نظام توزيع الوقود المدعوم، ووفقا لتقارير محلية، فإن محطات الوقود في أنحاء إيران توقفت عن العمل. وشوهدت ازدحامات كبيرة في مداخل محطات الوقود في أنحاء البلاد، وأصحاب المحطات أعلنوا عن وجود مشكلة في نظام بطاقات الوقود، وهي لا تسمح بالتزود بالوقود. 

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني "تعطل محطات الوقود في أنحاء البلاد بسبب هجوم سيبراني"، موضحا أن السلطات اقتربت من إنهاء الخلل والسماح للمواطنين بالتزود بالوقود.

ومن جهته، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف محطات الوقود في البلاد، كان هدفه "تعطيل حياة الناس"، لإثارة غضب المواطنين "من خلال خلق الفوضى والاضطراب في حياتهم".

وسبق وتعرضت، العام الماضي، موانئ ومحطات طاقة ومنشآت عسكرية ونووية إيرانية لعدة حوادث مشبوهة خلال فصل الصيف، وأكدت السلطات الإيرانية، وقتها، أن أحدها على الأقل مدبر (وهو الانفجار في مركز صناعة أجهزة الطرد المركزي بمنشأة نطنز النووية) دون أن تعلن عن الجهة المسؤولة عن تنفيذه.
 
(سبوتنيك)
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