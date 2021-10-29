عربي-دولي

أميركا تقدم مساعدة مالية كبيرة لأفغانستان

Lebanon 24
29-10-2021 | 10:30
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أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، تقديم 144 مليون دولار، لأفغانستان، للمساعدة في تحسين الأوضاع الإنسانية بالبلاد.

وكتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على "تويتر"، إن واشنطن "ملتزمة بدعم مستقبل مستقر للشعب الأفغاني، من خلال المساعدات الدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية".

وجاء الإعلان الأميركي عن المساعدات، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها نقلت لأفغانستان الشهر الماضي، 229 طنا من المساعدات الطبية، مؤكدة أنها ستواصل تقديم الدعم لقطاع الصحة الأفغاني.

وكانت اليابان قد أعلنت تقديمها 58 مليون دولار، عبر سبع منظمات دولية، لتوفير المساعدات للنازحين داخل أفغانستان.
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