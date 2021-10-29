مجلة أميركية تكشف أسرار أحدث دبابة صنعتها كوريا الشمالية

ألقت مجلة "nationalinterest" الأميركية الضوء على جوانب فنية للدبابة الكورية الشمالية الجديدة التي ظهرت في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم.ولفت تقرير أعده الخبير كاليب لارسون إلى أن الدبابة الكورية الشمالية الجديدة تحمل سمات حديثة من حيث شكل الهيكل وتصميم البرج، إلا أنها تشترك في بعض ميزات التصميم مع الدبابة السوفيتية "تي – 62".وأشار الخبير في هذا السياق إلى أن كوريا الشمالية لها تاريخ في تعديل الدبابة السوفيتية "تي – 62" لتلبية احتياجاتها الخاصة، مرجحا أن تكون الدبابة الجديدة من سلالة "تي – 62" من ناحية التصميم.وكانت بيونغ يانغ قد كشفت عن أسلحة جديدة في الاستعراض العسكري الأخير، كان من ابرزها دبابة قتال جديدة، على الأرجح حسب التقرير، أنها الأكثر تقدما في كوريا الشمالية، وذلك على خلفية رصد سمات يمكن رؤيتها في الدبابة الأمريكية " أم1 أبرامز" والدبابة الروسية الحديثة "تي – 14".ولفت التقرير إلى أن أهم خاصية في الدبابة الكورية الشمالية الجديدة تتمثل في حجمها الصغير نسبيا، على عكس الدبابة الأمريكية النظيرة التي يبلغ وزنها حوالي 70 طنا.ويبدو أن وزن الدبابة الكورية الشمالية الجديدة الخفيف يعود إلى أسباب جغرافية بسبب تضاريس البلاد الجبلية الوعرة.ومن المحتمل أن يكون المدفع الرئيس في الدبابة الكورية الشمالية، التي لم تمنح حتى الآن أي اسم، أصغر من مدفع الدبابة أبرامز البالغ قطره 120 ملم، ويمكن أن تحتوي دبابة بيونغ يانغ الجديدة على مدفع رئيس عيار 115 ملم.وربما جرى تعويض أوجه القصور في القوة النارية بسبب قطر مدفع الدبابة الكورية الصغير، بزيادة طول المدفع، وهذا لا يعني أنها زودت بسلاح غير فعال.ورأى التقرير أن كوريا الشمالية من الواضح تود أن يعتقد المراقبون أن دبابتها الجديدة تضم أحدث درع مركب، على الرغم من صعوبة تأكيد ذلك. ومع هذا، فإن أحد الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها حول حماية درع الدبابة هو البرج الخلفي ودروع الهيكل الخلفية التي يراد منها تقليل الضرر الناجم عن الذخائر شديدة الانفجار المضادة للدبابات.وانتهى الخبير إلى القول أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على دبابة القتال الرئيسة الجديدة في بيونغ يانغ. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت هذه الدبابة قد دخلت مرحلة الإنتاج الكامل أم أنها في مرحلة التجارب، وذلك بسبب القطع القليلة التي ظهرت في العرض العسكري.