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عربي-دولي
هل ستمنع إدارة بايدن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربيّة؟
Lebanon 24
29-10-2021
|
12:30
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بعد اعتراض أميركي علني ورسمي على قرار إسرائيل بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لن تمنع تحركات مماثلة في المستقبل.
ووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، فقد قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه "على عكس الانطباع الذي يحاولون تركه، فإن الأميركيين لا يهتمون كثيرا بقرار وزارة الإعمار والإسكان (الإسرائيلية)، وليس لديهم مشكلة في بناء مستوطنات جديدة".
وأشارت المصادر إلى أن "الأميركيين يفهمون الوضع السياسي هنا جيدا، ولا يريدون رؤيتنا ننذل في هذه القضية"، مبينة أن "عملية البناء هذه ليست جزءا من المحادثات التي نجريها مع الأمريكيين".
ورغم الإدانات الدولية الواسعة، صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطط تقضي ببناء نحو ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية يوم الأربعاء.
وقال متحدث باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية إن مجلس التخطيط الأعلى التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أعطى الضوء الأخضر نهائيا لخطط بناء 1.8 ألف وحدة استيطانية، بالإضافة إلى موافقته بشكل أولي على بناء 1344 وحدة أخرى.
(روسيا اليوم)
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