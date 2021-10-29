الجيش التركي يقصف منطقتين سكنيتين شمال محافظة حلب

أفادت وسائل إعلام بأن الجيش التركي قصف بالمدفعية، أمس الخميس، منطقتين سكنيتين بريف حلب الشمالي.وقالت وكالة الأنباء الكردية "ANHA"، إن الجيش التركي والمسلحين الموالين له أطلقوا قذائف وصواريخ على قرى "عين دقنة" و"البيلونية"، مساء الخميس، وانفجرت عشرات القذائف في هذه المناطق.ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في المعارضة السورية، أمس الخميس، أن تركيا تستعد لإجراء عمليتين عسكريتين في شمال سوريا.ويشهد الشمال السوري تصعيدا أمنيا في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي هدد فيها بشن عملية عسكرية شمال سوريا.وقال أردوغان بعد تعرض الجيش التركي إلى هجوم أسفر عن مقتل جندي بداية الشهر الجاري إن بلاده "ستقوم باللازم"، في تلميح لشن عمل عسكري في مناطق شمالي سوريا.