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هونغ كونغ تضبط 154 مليون دولار من السلع الفاخرة المتجهة إلى الصين

Lebanon 24
29-10-2021 | 14:30
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أعلنت جمارك هونغ كونغ عن ضبط سلع فاخرة تبلغ قيمتها 154 مليون دولار، كانت متوجهة إلى البر الرئيسي للصين على بارجة نهرية، في أحدث عملية تستهدف التهريب عبر الحدود.

ومن بين السلع التي تم ضبطها ساعات فاخرة وحقائب اليد ومستحضرات التجميل وزعانف من أسماك بحرية مهددة بالانقراض، كما تم توقيف امرأة تبلغ من العمر 39 عاما ورجل يبلغ من العمر 56 عاما على صلة بالقضية.

وقال مسؤولون إن البضائع بلغت قيمتها نحو 154 مليون دولار أميركي، وهي أكبر مصادرة حتى الآن من قبل موظفي الجمارك في مدينة هونغ كونغ.

وجرت العملية في 14 تشرين الأول عندما اكتشفت الجمارك ما قالت إنه "سفينة مشبوهة زعمت أنها تنقل كريات بلاستيكية"، وبدلا من ذلك، اكتشف ضباط الجمارك عددا كبيرا من السلع الفاخرة".

وقال محقق الجمارك، تشنغ تاي هي، إن "الاحتفال بالعام الصيني الجديد يبعد ثلاثة أشهر فقط..  لذا فإن البر الرئيسي لديه طلب أكبر على هذه الأطعمة باهظة الثمن".
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