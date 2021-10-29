22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
هونغ كونغ تضبط 154 مليون دولار من السلع الفاخرة المتجهة إلى الصين
Lebanon 24
29-10-2021
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت جمارك هونغ كونغ عن ضبط سلع فاخرة تبلغ قيمتها 154 مليون دولار، كانت متوجهة إلى البر الرئيسي للصين على بارجة نهرية، في أحدث عملية تستهدف التهريب عبر الحدود.
ومن بين السلع التي تم ضبطها ساعات فاخرة وحقائب اليد ومستحضرات التجميل وزعانف من أسماك بحرية مهددة بالانقراض، كما تم توقيف امرأة تبلغ من العمر 39 عاما ورجل يبلغ من العمر 56 عاما على صلة بالقضية.
وقال مسؤولون إن البضائع بلغت قيمتها نحو 154 مليون دولار أميركي، وهي أكبر مصادرة حتى الآن من قبل موظفي الجمارك في مدينة هونغ كونغ.
وجرت العملية في 14 تشرين الأول عندما اكتشفت الجمارك ما قالت إنه "سفينة مشبوهة زعمت أنها تنقل كريات بلاستيكية"، وبدلا من ذلك، اكتشف ضباط الجمارك عددا كبيرا من السلع الفاخرة".
وقال محقق الجمارك، تشنغ تاي هي، إن "الاحتفال بالعام الصيني الجديد يبعد ثلاثة أشهر فقط.. لذا فإن البر الرئيسي لديه طلب أكبر على هذه الأطعمة باهظة الثمن".
تابع
الأكثر قراءة
انخفاض الدولار قد يتحقق بسبب خطوة.. ما يحصلُ "مُبشّر بالخير"
Lebanon 24
انخفاض الدولار قد يتحقق بسبب خطوة.. ما يحصلُ "مُبشّر بالخير"
12:00 | 2021-10-29
29/10/2021 12:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج ماكرة و"غدارة".. ابتعدوا عنها!
Lebanon 24
أبراج ماكرة و"غدارة".. ابتعدوا عنها!
00:00 | 2021-10-29
29/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج لا تنسى حبها الأول.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
أبراج لا تنسى حبها الأول.. هل أنت من بينها؟
04:00 | 2021-10-29
29/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تسامح أبداً!
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تسامح أبداً!
03:00 | 2021-10-29
29/10/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يتصل بقرداحي بعد التشاور مع عون.. وهذا ما طلبه
Lebanon 24
ميقاتي يتصل بقرداحي بعد التشاور مع عون.. وهذا ما طلبه
16:19 | 2021-10-29
29/10/2021 04:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2021-10-29
للحوار مع واشنطن.. هذه شروط موسكو
16:00 | 2021-10-29
أثارت قلق تل أبيب.. صورٌ عالية الدقة لمواقع نووية داخل إسرائيل
15:30 | 2021-10-29
مرشح وحيد لرئاسة منظمة الصحة العالمية.. من هو؟
15:00 | 2021-10-29
ألمانيا: السجن 4 أعوام لمتعاطفة مع "داعش"
14:00 | 2021-10-29
العينُ على "الشباب".. ما هو سلاح إسرائيل الجديد للضغط على إيران؟
13:30 | 2021-10-29
الاتحاد الأوروبي لإسرائيل: أوقفوا بناء المستوطنات
فيديو
"Chery" تغزو الأسواق بسيارة متطورة واقتصادية... إليكم ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"Chery" تغزو الأسواق بسيارة متطورة واقتصادية... إليكم ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-10-29
30/10/2021 04:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
02:00 | 2021-10-29
30/10/2021 04:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
11:00 | 2021-10-28
30/10/2021 04:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact