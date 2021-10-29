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ألمانيا: السجن 4 أعوام لمتعاطفة مع "داعش"

Lebanon 24
29-10-2021 | 15:00
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قضت محكمة ألمانية على امرأة متعاطفة مع تنظيم داعش بالسجن 4 أعوام.
وأعلنت المحكمة الإقليمية في مدينة فرانكفورت اليوم الجمعة، أنه ثبت لديها أن المتهمة (32 عاماً) منتمية لتنظيم إرهابي أجنبي، من بين أمور أخرى.
وجاء حكم المحكمة متجاوزاً لمطلب الادعاء العام، الذي طلب عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر، بينما طالب الدفاع بوجه عام بعقوبة مخففة دون تحديد مدتها.
وبدأت محاكمة المتهمة كيم تيريزا أ. في حزيران الماضي، واتهمها الادعاء العام، من بين أمور أخرى، بالبقاء مع مقاتل من داعش في سوريا بين عامي 2014 و2016، والاستيلاء على منازل مهجورة وحيازة بندقيتي كلاشينكوف.
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