إلى جانب المناخ.. 4 ملفات ساخنة في قمة العشرين

يستعد قادة العالم لحضور قمة العشرين التي ستعقد في روما نهاية هذا الأسبوع، وتناقش عدة مواضيع ملحة، وربما الخروج بحلول تنقذ الاقتصاد العالمي الذي يمر بمرحلة حرجة نتيجة أزمة كورونا وتداعياتها.وتعقد القمة حضوريا للمرة الأولى منذ تفشي وباء كوفيد-19. وسيركز خلالها قادة الدول العشرين، الذين يمثلون 80 في المئة من الاقتصاد العالمي، على المناخ ومكافحة كوفيد-19 والانتعاش الاقتصادي.وسينعقد هذا اللقاء السنوي، عشية مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي (كوب26) الذي يبدأ الأحد في غلاسكو في أسكتلندا.وكشفت مسودة بيان أن قادة دول مجموعة العشرين سيعترفون بالخطر الوجودي الذي يشكله تغير المناخ، وسيتخذون خطوات عاجلة للحد من ارتفاع حرارة الأرض، وفقا لرويترز.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش مجموعة العشرين الجمعة إلى إعادة الجهود العالمية للحد من الاحترار المناخي "إلى المسار الصحيح".وسبق لغوتيريش أن دق ناقوس الخطر مرات عدة محذرا من "كارثة مناخية" في المستقبل، ومشددا على "المسؤولية الخاصة" التي تتحملها دول مجموعة العشرين التي تمثل الجزء الاكبر من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة.وقبل ست سنوات حددت كل دول العالم تقريبا هدفا لخفض انبعاثاتها من الكربون، لكن إجمالي تعهداتها كان أقل بكثير مما هو ضروري للحؤول دون ارتفاع حرارة الأرض بشكل خطير.وبالرغم من أن اتفاقية باريس لعام 2015 تلزم الموقعين عليها بإبقاء مستوى الحرارة عند "أقل بكثير" من درجتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية مع تفضيل مستوى 1.5 درجة مئوية، إلا أن مستويات الكربون في الغلاف الجوي تتزايد منذ ذلك الحين.وإلى جانب التغير المناخي، الذي يتوقع أن يحتل المساحة الأوسع في نقاشات قادة الدول العشرين، تبرز مواضيع اقتصادية أخرى لا تقل أهمية وهذه أبرزها:التعافي من آثار الوباءيقول صندوق النقد الدولي إن الأولوية القصوى للانتعاش الاقتصادي بسيطة وتتمثل في تسريع حملات التطعيم حول العالم.دعمت دول مجموعة العشرين توزيع اللقاحات من خلال برنامج "كوفاكس" المدعوم من الأمم المتحدة، لكنه فشل حتى الآن في التخفيف من النقص الحاد لدى البلدان الفقيرة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.وتمثل الجرعات التي تبرعت بها الدول العظمى جزءا بسيطا فقط من حاجة دول العالم للقاحات، بينما تعمل البلدان المتقدمة على منح جرعات معززة لسكانها.لم تركز المفاوضات قبل القمة على حجم اللقاحات التي يمكن توفيرها، على الرغم من أن الدول المعنية تحدثت عن ضرورة تعزيز الأنظمة الصحية لمواجهة الوباء.ويتوقع خبراء أن تناقش القمة أيضا مسألة ارتفاع أسعار السلع وبرامج التحفيز الحكومية لمساعدة الاقتصادات على التعافي من الوباء.ارتفاع أسعار الطاقةستكون القمة فرصة جدية لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار النفط والغاز، باعتبار أنها تضم وفودا من منتجي الطاقة الرئيسيين كالمملكة العربية السعودية وروسيا، وكبار المستهلكين في أوروبا والصين والولايات المتحدة.ويقول البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يعتزم التحدث مع قادة رئيسيين بشأن أسعار الطاقة، إذ وصل أسعار النفط مؤخرا إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات في الولايات المتحدة عند أكثر من 84 دولارا للبرميل.ويقول الخبير الاقتصادي في بنك بيرنبرغ الألماني، هولغر شميدنغ، إن "أهم شيء يمكن أن تفعله مجموعة العشرين هو إخبار أولئك الذين يمثلون موردي الطاقة الرئيسيين أنه ينبغي عليهم التفكير في مستقبلهم".ويضيف لأسوشيتد برس أن "استمرار ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى ابتعاد دول العالم عن الوقود الأحفوري، وهذا سيشكل أمرا سيئا للموردين على المدى الطويل".سلاسل التوريدسيحاول قادة العالم إيجاد طريقة للتخفيف من اختناقات سلسلة التوريد التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتهدد بعرقلة الانتعاش الاقتصادي.وأدت القيود التي فرضت للحد من انتشار وباء كوفيد-19 إلى إغلاق طرق التصنيع والتجارة، بينما لم يتمكن الموردون الذين يواجهون نقصا في العمال وسائقي الشاحنات من مواكبة الارتفاع المفاجئ في الطلب على السلع مع بدء إعادة فتح الاقتصادات بعد أزمة كوفيد.وتسببت هذه الاضطرابات، التي يخشى بعض السياسيين أن تكون طويلة الأمد، في إعاقة زخم الانتعاش، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض تقديراته لنمو الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.ويقدر البنك الدولي نسبة الحاويات المتوقفة في موانئ أو حولها بنحو 8,5 بالمئة، أي ضعف ما كانت عليه في يناير الماضي.يقول المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، جيريمي مارك، إن من الصعب إيجاد حلول جذرية لمشكلة سلاسل التوريد".ويضيف مارك في تصريحات أوردها "المجلس الأطلسي"، وهو مؤسسة بحثية في مجال الشؤون الدولية، مقرها واشنطن، إن "حل هذه المعضلة سيتطلب أشهرا من العمل الجاد على الأرض".الضريبة العالميةمن المرجح أن تشهد قمة العشرين الاتفاق على وضع حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات.ويهدف الإجراء لمنع الشركات متعددة الجنسيات من تكديس الأرباح في البلدان التي تدفع فيها ضرائب قليلة أو لا تدفع فيها أي ضرائب على الإطلاق.وقعت جميع دول مجموعة العشرين على الاتفاق في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه لا يزال بحاجة إلى الموافقة النهائية بشأن تاريخ البدء بتنفيذه والذي من المؤمل أن يكون في عام 2023.وتعمل الشركات متعددة الجنسيات في العديد من البلدان لكنها تدفع ضرائب على الأرباح فقط في مقارها الضريبية.يستند الاتفاق إلى ركيزتين لردع الشركات عن إنشاء مقار في البلدان ذات الضرائب المنخفضة لزيادة أرباحها المحققة في أماكن أخرى.تمنح الركيزة الأولى البلدان حصة من الضرائب على الأرباح المحققة لديها، مع الاستمرار في تحصيل الضريبة في الأماكن التي يوجد فيها المقر المالي للشركة.الركيزة الثانية هي الحد الأدنى العالمي لمعدل ضريبة الشركات الذي يبلغ على الأقل 15 في المئة لوقف المنافسة بين البلدان حول أيها يمكنه أن يقدم للشركات أدنى معدل.وتقول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إن الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة على الشركات البالغ 15 في المئة يمكن أن يضيف 150 مليار دولار إلى الخزائن الحكومية سنويا.