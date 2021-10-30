في أول لقاء منذ أزمة الغواصات.. بايدن وماكرون يتبادلان الإشادات عشية قمة العشرين

في لقاء هو الأول الذي يجمعهما منذ أزمة الغواصات، عقد الرئيسان الأميركي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لقاء اتسم بالودية في روما عشية انعقاد مؤتمر دول العشرين.استقبل ماكرون نظيره الأميركي في فيلا بونابارت سفارة فرنسا لدى الكرسي الرسولي.استهل ماكرون اللقاء بالقول "علينا أن ننظر إلى المستقبل"، مشيدا أمام بايدن بـ"قرارات ملموسة" تعيد "الثقة" بين فرنسا والولايات المتحدة.وأضاف ماكرون: "باشرنا بعمل مشترك وتنسيق متزايد ما واشنطن بعد قضية تحالف أوكوس"، مشيرا إلى أن فرنسا حريصة "على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو".وأعرب ماكرون عن أمله في "أن نكون واثقين أن الوضعية التي سببتها قضية الغواصات لن تتكرر في المستقبل".في المقابل، اعتبر الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة لم تتصرف "على النحو الملائم" في قضية عقد الغواصات مع أستراليا والذي أثار استياء باريس.وقال بايدن "ما قمنا به لم يكن ملائما ولم يكن على قدر كبير من اللياقة"، مؤكدا أن فرنسا "شريك بالغ الأهمية" لبلاده، مضيفا "ليس لدينا حليف أكثر وثوقا من فرنسا".ويأمل الرئيسان تكريس المصالحة بينهما بعد أزمة دبلوماسية خطرة في سبتمبر بعدما ألغت أستراليا عقدا لشراء غواصات فرنسية مفضلة الولايات المتحدة.والسبت يلتقي بايدن وماكرون مجددا ضمن مجموعة صغيرة على هامش قمة مجموعة العشرين، تضم أيضا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لإظهار وحدة الصف مع قرب معاودة المفاوضات مع إيران بشأن ملفها النووي.وقبل ذلك جاب موكب الرئيس الأميركي الكبير المؤلف من 84 سيارة، شوارع العاصمة الإيطالية منذ صباح الجمعة.وقال البيت الأبيض إن سيارة تابعة للموكب الرئاسي المرافق لبايدن تعرضت لحادثة سير في روما و لا إصابات خطيرة."جندي السلام"والتقى بايدن، وهو ثاني رئيس كاثوليكي في تاريخ الولايات المتحدة، البابا فرنسيس في الفاتيكان، الجمعة.واستمر اللقاء الذي لم تتم دعوة الصحفيين إليه أكثر من ساعة على ما أفاد الفاتيكان والبيت الأبيض، أي أطول من أي من اللقاءات السابقة بين حبر أعظم ورئيس أميركي بحسب وكالة أسوشيتد برس.وقال بايدن وقد بدا عليه التأثر للبابا "أنت جندي السلام الأهم الذي التقي به في حياتي". وقد اهداه قلادة رسمية تمثل الكتيبة التي خدم فيها نجله بو بايدن الذي توفي العام 2015 إثر إصابته بالسرطان.وكان هذا رابع لقاء بين بايدن والبابا، لكنه الأول منذ انتخاب الرئيس الديموقراطي وهو كاثوليكي متدين. ورافقت بايدن زوجته جيل التي غطت رأسها جزئيا بوشاح أسود.وبحث بايدن والبابا في قضايا مكافحة الفقر والتغير المناخي وجائحة كوفيد-19 على ما أوضح البيت الأبيض والفاتيكان.وأكد بايدن الذي يشارك في القداس أسبوعيا أن موضوع الإجهاض لم يطرح موضحا "تطرقنا إلى كونه سعيدا بأنني كاثوليكي ممارس".وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أشاد بقيادة البابا في مقاومة أزمة المناخ ودعوته لإنهاء جائحة كورونا عبر تعميم اللقاحات والانعاش العادل للاقتصاد العالمي.وبعد الفاتيكان وزيارة بروتوكولية إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، توجه جو بايدن بعيد الساعة 16:00 (الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش) إلى قصر بالاتزو كيدجي للاجتماع برئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.وخلال هذا اللقاء، شددا على ضرورة "تطوير الدفاع الأوروبي"، على ما أعلنت الحكومة الإيطالية.ويثير دراغي، الذي يستضيف قمة العشرين يومي السبت والأحد، الاهتمام في الولايات المتحدة وفي دول أخرى بسبب مشاريعه الإصلاحية التي ينفذها بوتيرة متماسكة.ويرى بعض المعلقين أن "سوبر ماريو" وهو لقبه عندما كان رئيسا للبنك المركزي الأوروبي، خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا العريق (أم آي تي) الأميركي، والموظف السابق في مصرف "غولدمان ساكس" الأميركي، هو النجم الجديد على الساحة السياسية الأوروبية.إحياء العلاقاتوعلى الرئيس الأميركي أن يظهر خلال قمة مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف حول المناخ في غلاسكو الأٍسبوع المقبل، أنه طوى صفحة التجاوزات الكلامية لسلفه دونالد ترامب، فضلا عن محاولات الانكفاء واعتماد النهج الأحادي الجانب.إلا أن الانسحاب الأميركي الفوضوي في أغسطس الماضي من أفغانستان أثار ارتياب حلفاء الولايات المتحدة وغضبهم.ويصل جو بايدن إلى أوروبا خالي الوفاض إن صح التعبير.وقد قدم قبيل مغادرته واشنطن برنامج استثمارات طموحا جدا يشمل 500 مليار دولار لخفض انبعاثات غازات الدفيئة و1750 مليارا للنفقات الاجتماعية من تربية وصحة وما عدا ذلك فضلا عن تأهيل أو بناء جسور وطرقات وشبكات كهرباء.لكن رغم مفاوضات شاقة متواصلة منذ أسابيع، وخفضه بشكل كبير قيمة هذا البرنامج، لا يأتي بايدن إلى روما كما كان يأمل مع نص أقره الكونغرس بسبب غياب الاتفاق داخل حزبه الديموقراطي.ويشكل ذلك نكسة واضحة للرئيس الأميركي البالغ 78 عاما. فهو يريد أن يجعل من الولايات المتحدة قدوة في الازدهار والفاعلية الديموقراطية في وجه انظمة استبدادية مثل الصين وروسيا اللتين لن يأتي رئيساها إلى روما وغلاسكو.