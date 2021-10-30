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المخابرات الأميركية: كورونا لم يطوّر كسلاح بيولوجي!

Lebanon 24
30-10-2021 | 03:00
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كشف تقرير للمخابرات الأميركية أن كورونا لم يطور كسلاح بيولوجي، مؤكداً أن هناك أكثر من منشأ محتمل للوباء.

وأوضح أن “الفيروس ظهر بشكل محدود في تشرين الثاني من عام 2019″، لافتاً إلى أن “المسؤولين الصينيين لم يعرفوا شيئا عن الوباء قبل الإعلان عنه”.
وفي التقييم الذي أصدره مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية، الجمعة، لأجهزة المخابرات ونُزعت عنه السرية بشأن منشأ كوفيد-19، نقلت المعلومات أن معهد ووهان لعلم الفيروسات أنشأ سابقا مجموعات من فيروسات كورونا الشبيهة بالسارس، لكن المعلومات المتوفرة لا تقدم نظرة ثاقبة حول ما إذا كان SARS Cov-2 قد تمت هندسته وراثيا بواسطة المعهد المذكور.
 
واشار التقرير الى أن “4 وكالات مخابرات أميركية أفادت بأن الفيروس ربما انتقل في البداية من حيوان إلى إنسان، فيما رأت وكالة مخابرات خامسة أن العدوى البشرية الأولى قد تكون مرتبطة بمختبر”.
المصدر: العربية
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