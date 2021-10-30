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عربي-دولي
فيلتمان يتصل بالبرهان عشية دعوة لمظاهرات مليونية ضد "الانقلاب" في السودان
Lebanon 24
30-10-2021
|
04:00
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دعا المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، الجمعة، إلى السماح للشعب السوداني بالتظاهر سلميا في نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب.
وأوضح فيلتمان أنه تحدث مع رئيس المجلس العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك.
ويحشد أنصار الحكم المدني لتعبئة عامة ومسيرات يريدونها "مليونية"، السبت، في السودان ضد "انقلاب العسكر" بقيادة البرهان الذي أطاح بالمدنيين من السلطة.
وعشية التظاهرات، تعالت الأصوات الدولية محذرة السلطات العسكرية من استخدام العنف ضد المحتجين. وحضت الولايات المتحدة الجيش السوداني، الجمعة، على عدم قمع التظاهرات المرتقبة.
ويواجه الفريق أول البرهان مقاومة على الأرض. فرغم قطع الإنترنت في البلاد، ينظم المتظاهرون أنفسهم للنزول إلى الشوارع في الخرطوم ومدن أخرى.
ورغم إعلانه حل النقابات المهنية، إلا أن هذه المؤسسات التي دعت إلى "عصيان مدني"، وما زالت تحشد أعضاءها وقادرة على تنظيم "إضراب عام" حول العاصمة السودانية إلى مدينة أشباح منذ الاثنين.
يذكر أن البرهان أعلن، الاثنين، حل مؤسسات الحكم الانتقالي، مطيحا بشركائه المدنيين من السلطة، وأيضا بآمال التحول الديموقراطي.
كمل أعلن حل الحكومة برئاسة حمدوك، وعطل العمل بالعديد من مواد الوثيقة الدستورية.
المصدر: الحرة
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