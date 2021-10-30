26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
واشنطن: أي عنف ضد المتظاهرين السلميين في السودان "غير مقبول"
Lebanon 24
30-10-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، إن قوات الأمن في السودان يجب أن تحترم حقوق الإنسان، موضحا أن "أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول".
وأضاف بلينكن على حسابه بموقع "تويتر"، أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوداني في نضاله السلمي من أجل الديمقراطية".
وجاءت تغريدة بلينكن قبيل احتجاجات مرتقبة في السودان، مقررة السبت، ضد الإجراءات التي اتخذها الجيش مؤخرا عندما أطاح المدنيين من الحكومة الانتقالية.
وتظاهر آلاف السودانيين بالفعل في الشوارع الأسبوع الماضي احتجاجا على إطاحة حكومة عبد الله حمدوك، في خطوة دفعت الدول الغربية إلى تجميد مساعدات بمئات الملايين.
ومع مقتل ما لا يقل عن 11 محتجا في اشتباكات مع قوات الأمن الأسبوع الماضي، تبرز مخاوف من تحول احتجاجات السبت إلى العنف.
وقال ناشط ذكر أن اسمه "محمد" لـ"رويترز": "على الجيش العودة إلى ثكنته وإعطاء القيادة لحمدوك. مطلبنا هو دولة مدنية. دولة ديمقراطية. ليس أقل من ذلك".
ويقول قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إنه أقال الحكومة من أجل "تفادي نشوب حرب أهلية بعد أن أجج سياسيون مدنيون العداء للقوات المسلحة" حسب تعبيره، مؤكدا أنه "لا يزال ملتزما بالانتقال الديمقراطي، بما في ذلك إجراء انتخابات في تموز 2023".
وتم احتجاز حمدوك في منزل البرهان في البداية، لكن سمح له بالعودة إلى منزله تحت الحراسة، الثلاثاء.
إلا أن مسؤولا بوزارة الخارجية الأميركية قال إن حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية، وغير قادر على استئناف عمله.
وقال المسؤول الأميركي إن "ما طالب به السودان من تخفيف أعباء الديون التي يبلغ حجمها عشرات المليارات من الدولارات، لن يحدث ما دام الجيش يحاول توجيه البلاد بشكل منفرد".
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
ميقاتي يتصل بقرداحي بعد التشاور مع عون.. وهذا ما طلبه
Lebanon 24
ميقاتي يتصل بقرداحي بعد التشاور مع عون.. وهذا ما طلبه
16:19 | 2021-10-29
29/10/2021 04:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض الدولار قد يتحقق بسبب خطوة.. ما يحصلُ "مُبشّر بالخير"
Lebanon 24
انخفاض الدولار قد يتحقق بسبب خطوة.. ما يحصلُ "مُبشّر بالخير"
12:00 | 2021-10-29
29/10/2021 12:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة للدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة للدولار في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء اليوم
15:57 | 2021-10-29
29/10/2021 03:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من ميقاتي حول الإجراءات السعودية الأخيرة بشأن لبنان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من ميقاتي حول الإجراءات السعودية الأخيرة بشأن لبنان.. هذا ما جاء فيه
15:13 | 2021-10-29
29/10/2021 03:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميمٌ من "قوى الأمن" لجميع المواطنين.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
تعميمٌ من "قوى الأمن" لجميع المواطنين.. هذه تفاصيله
11:32 | 2021-10-29
29/10/2021 11:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2021-10-30
الطائرات المسيرة الإيرانية... "التهديد الأخطر" من البرنامج النووي
08:30 | 2021-10-30
أمام الكاميرات.. مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يمزق تقرير مجلس حقوق الإنسان
08:00 | 2021-10-30
حلفاء أميركا يضغطون لاحتفاظ بايدن بمبدأ الضربة النووية الاستباقية على روسيا
07:30 | 2021-10-30
سجينٌ في غوانتانامو يتحدث عن تعذبيه بوحشية.. هذا ما حصل معه
07:00 | 2021-10-30
توتر بين طهران وواشنطن.. فترة السماح انتهت!
06:32 | 2021-10-30
قصف إسرائيلي يطال مواقع في ريف دمشق
فيديو
تصد هجوما محتملا وتتحول لحصن في 30 ثانية.. مرسيدس تطلق "وحشها الشبح"! (فيديو)
Lebanon 24
تصد هجوما محتملا وتتحول لحصن في 30 ثانية.. مرسيدس تطلق "وحشها الشبح"! (فيديو)
05:00 | 2021-10-30
30/10/2021 16:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف "مذهل".. "عالم سري" تحت الأرض لولاه لانقرضت الحياة! (صور وفيديو)
Lebanon 24
اكتشاف "مذهل".. "عالم سري" تحت الأرض لولاه لانقرضت الحياة! (صور وفيديو)
02:00 | 2021-10-30
30/10/2021 16:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"Chery" تغزو الأسواق بسيارة متطورة واقتصادية... إليكم ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"Chery" تغزو الأسواق بسيارة متطورة واقتصادية... إليكم ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-10-29
30/10/2021 16:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact