الولايات المتحدة تجري الاختبار الثاني لمحرك صاروخ فرط صوتي

أعلنت القوات البحرية الأميركية عن اختبار ناجح لمحرك المرحلة الأولى، من صاروخ فرط صوتي، يعمل على الوقود الصلب.وقالت البحرية الأميركية بهذا الصدد إن "برامج الأنظمة الاستراتيجية للقوات البحرية أجرت اختبارا ناجحا ثانيا للمحرك العامل بالوقود الصلب للمرحلة الأولى".وكان ذلك ثاني اختبار للمرحلة الأولى من الصاروخ، علما بأن الاختبار الأول لها جرى في أيار الماضي.وفي آب، اختبرت الولايات المتحدة المرحلة الثانية من الصاروخ، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن اهتمامها البالغ بتطوير الأسلحة فرط الصوتية، حيث اعترف البنتاغون بتخلف الولايات المتحدة في هذا المجال عن روسيا والصين.