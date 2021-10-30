سجينٌ في غوانتانامو يتحدث عن تعذبيه بوحشية.. هذا ما حصل معه

أصدر القضاء العسكري الأميركي، الجمعة، حكماً بالسجن 26 عاماً على المواطن من ولاية ماريلاند، مجيد خان، الذي اعترف سابقا بدعم تنظيم "القاعدة" وتحدث عن عمليات تعذيب في معتقل غوانتانامو.ونقلت شبكة "ABC" أن خان واجه خلال المحاكمة عقوبة سجن كانت تتراوح من 25 إلى 40 عاماً، ومع إصدار القرار الأخير بات ممكنا إخلاء سبيله العام المقبل علما بالفترة الزمنية التي قضاها للتو مسجونا.وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" سابقا، استنادا إلى مقطع فيديو يوثق المحاكمة، بأن خان تحدث لهيئة المحلفين عن تعرضه لعملية تعذيب في منشآت سرية لوكالة الاستخبارات المركزية من قبل المحققين.وقال إنه تم تعليقه عارياً بعارضة السقف لعدة أيام، وصب الماء المثلج عليه مع منعه من النوم، كما تعرض للتجويع والضرب والاغتصاب.وأوضح المواطن الأميركي أن كل ذلك حدث في سجون مختلفة واقعة في الخارج بينها معتقل غوانتانامو.كذلك، اعترف خان بأنه كان مندوب توصيلات لتنظيم "القاعدة" وشارك في التخطيط لعدة مؤامرات لم يتم تنفيذها، وذلك بعد أن اتفق عام 2021 على التعاون مع طرف التحقيق الذي شمل 5 مسجونين في غوانتانامو اتهموا بالتورط في هجمات 11 أيلول 2001.