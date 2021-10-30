عربي-دولي

سجينٌ في غوانتانامو يتحدث عن تعذبيه بوحشية.. هذا ما حصل معه

Lebanon 24
30-10-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-880722-637711803471958844.jpg
Doc-P-880722-637711803471958844.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر القضاء العسكري الأميركي، الجمعة، حكماً بالسجن 26 عاماً على المواطن من ولاية ماريلاند، مجيد خان، الذي اعترف سابقا بدعم تنظيم "القاعدة" وتحدث عن عمليات تعذيب في معتقل غوانتانامو.

ونقلت شبكة "ABC" أن خان واجه خلال المحاكمة عقوبة سجن كانت تتراوح من 25 إلى 40 عاماً، ومع إصدار القرار الأخير بات ممكنا إخلاء سبيله العام المقبل علما بالفترة الزمنية التي قضاها للتو مسجونا.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" سابقا، استنادا إلى مقطع فيديو يوثق المحاكمة، بأن خان تحدث لهيئة المحلفين عن تعرضه لعملية تعذيب في منشآت سرية لوكالة الاستخبارات المركزية من قبل المحققين.

وقال إنه تم تعليقه عارياً بعارضة السقف لعدة أيام، وصب الماء المثلج عليه مع منعه من النوم، كما تعرض للتجويع والضرب والاغتصاب.

وأوضح المواطن الأميركي أن كل ذلك حدث في سجون مختلفة واقعة في الخارج بينها معتقل غوانتانامو.

كذلك، اعترف خان بأنه كان مندوب توصيلات لتنظيم "القاعدة" وشارك في التخطيط لعدة مؤامرات لم يتم تنفيذها، وذلك بعد أن اتفق عام 2021 على التعاون مع طرف التحقيق الذي شمل 5 مسجونين في غوانتانامو اتهموا بالتورط في هجمات 11 أيلول 2001.
 
(روسيا اليوم)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2021-10-30
08:30 | 2021-10-30
08:00 | 2021-10-30
07:00 | 2021-10-30
06:32 | 2021-10-30
06:00 | 2021-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website