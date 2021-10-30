هل سيمهد انقلاب البرهان الطريق لإسرائيل لتوثيق علاقاتها مع السودان؟

شعرت المؤسسة الأمنية والدبلوماسية الإسرائيلية بالإرتياح، كرد فعل غريزي أولي، على الانقلاب العسكري في السودان. منذ العام 2019، تقاسم اللواء عبد الفتاح البرهان وكبار ضباطه السلطة مع المجتمع المدني من خلال هيئة انتقالية عسكرية - مدنية. وكان البرهان نفسه رئيسًا لمجلس السيادة، حتى حله في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأدى تقاسم السلطة الفريد إلى اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير قبل عامين. وعد البرهان بقيادة السودان إلى الديمقراطية ، ولا يزال يفعل ذلك، لكن العديد من المراقبين يشككون في أنه يعني ذلك، بحسب موقع "ميدل إيس أي" البريطاني.

وذكر الموقع أنه "وخلال الحكومة المؤقتة، كان البرهان يأمل أن يسير على خطى الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، التي وقعت مؤخرًا معاهدات تطبيع مع إسرائيل وحازت الخطوة على تشجيع من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. دفع الأخير السودان ليحذو حذو هذه البلدان بينما كان لا يزال في السلطة. ووعدت الإمارات بالدعم المالي ووافقت الولايات المتحدة على رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم في ظل نظام البشير. كان البرهان متحمسًا جدًا ومتقبلًا لهذا المخطط. والتقى يوسي كوهين، رئيس الموساد في ذلك الوقت، بالجنرالات ورؤساء المخابرات ووعدهم بمساعدتهم بالمعرفة والتكنولوجيا والمعدات".

وتابع الموقع، "منذ عام 1958، كان لدى السودان قانون يمنع العلاقات مع إسرائيل. بالإضافة إلى حظر العمل التجاري مع الإسرائيليين وكذلك العلاقات التجارية مع الشركات ذات المصالح الإسرائيلية. كما يحظر القانون الاستيراد المباشر أو غير المباشر لأي بضائع إسرائيلية. لا يعني ذلك أن القانون يمنع القادة السودانيين ومسؤولي الدولة وخاصة ضباط المخابرات والجيش من الحفاظ على علاقات سرية مع نظرائهم الإسرائيليين. كان التعاون السري في أواخر السبعينيات والثمانينيات ، والذي مكّن إسرائيل من انتشال اليهود الإثيوبيين من مخيمات اللاجئين في السودان وتهريبهم إلى إسرائيل، مثالًا على هذه العلاقات. الآن تخلص البرهان من العناصر المدنية وأسس حكومة عسكرية، وبات بإمكانه المضي قدما في خططه القديمة لإقامة علاقات مع إسرائيل".

وأضاف الموقع، "نظرًا لأنه يحتاج إلى التعامل مع هشاشة الوضع وقمع الاضطرابات والاحتجاجات على نطاق واسع، فإن لدى البرهان أمورا أكثر إلحاحًا للتعامل معها بدلاً من السير بعيون مفتوحة في حقل الألغام الإسرائيلي، والحكومة الإسرائيلية تعرف ذلك جيداً. سيتعين على الجيش السوداني، المتعاطف دوماً مع إسرائيل، أن ينتظر أوقاتاً أكثر ملاءمة. وبدأت آمال إسرائيل بالتضاءل لأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد شجبت الانقلاب وهددت بوقف مساعدات مالية تصل إلى 700 مليون دولار".

وختم الموقع، "هكذا، فإن إسرائيل عالقة في مأزق، إذ لن تتمكن حكومة عسكرية راغبة في إقامة علاقات مع إسرائيل من أن تفي بالغرض، ومن ناحية أخرى، إذا كان لدى السودان حكومة مدنية ديمقراطية وحرة، فإن فرص تحقيق السلام مع إسرائيل ضئيلة للغاية.