عربي-دولي

قصف إسرائيلي يطال مواقع في ريف دمشق

Lebanon 24
30-10-2021 | 06:32
A-
A+
Doc-P-880836-637711977051049170.jpg
Doc-P-880836-637711977051049170.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت سوريا أن 2 من جنودها أصيبا اليوم السبت جراء هجوم صاروخي شنته إسرائيل على مواقع في ريف دمشق.

وأكدت الخارجية السورية في بيان نشرتها على قناتها في تطبيق "تيليغرام" سماع دوي انفجارات في محيط دمشق، وأضافت: "دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية من اتجاه الأراضي المحتلة على ريف دمشق".

وأوضح مصدر عسكري سوري للإعلام الرسمي أن إسرائيل في حوالى الساعة الـ11:17 من صباح اليوم، أطلقت "رشقة صواريخ أرض-أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة ليتم استهداف بعض النقاط في ريف دمشق".

وتابع المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ووفقا لبعض التقارير الإعلامية، وقعت الانفجارات في اللواء 94 بمنطقة الديماس، بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان من ضاحية قدسيا.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2021-10-30
08:30 | 2021-10-30
08:00 | 2021-10-30
07:30 | 2021-10-30
07:00 | 2021-10-30
06:00 | 2021-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website