قصف إسرائيلي يطال مواقع في ريف دمشق

أعلنت سوريا أن 2 من جنودها أصيبا اليوم السبت جراء هجوم صاروخي شنته إسرائيل على مواقع في ريف دمشق.وأكدت الخارجية السورية في بيان نشرتها على قناتها في تطبيق "تيليغرام" سماع دوي انفجارات في محيط دمشق، وأضافت: "دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية من اتجاه الأراضي المحتلة على ريف دمشق".وأوضح مصدر عسكري سوري للإعلام الرسمي أن إسرائيل في حوالى الساعة الـ11:17 من صباح اليوم، أطلقت "رشقة صواريخ أرض-أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة ليتم استهداف بعض النقاط في ريف دمشق".وتابع المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".ووفقا لبعض التقارير الإعلامية، وقعت الانفجارات في اللواء 94 بمنطقة الديماس، بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان من ضاحية قدسيا.