عربي-دولي

إثيوبيا.. متمردو تيغراي يعلنون سيطرتهم على بلدة استراتيجية في أمهرة

Lebanon 24
30-10-2021 | 11:30
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أعلن المتمردون في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا عن سيطرة قواتهم على بلدة استراتيجية في ولاية أمهرة المجاورة، قرب طريق رئيسي يؤدي إلى العاصمة أديس أبابا.

وصرح المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة، غيتاشيو رضا، في مداخلة هاتفية مع وكالة "رويترز" اليوم الأحد، أن قوات الجبهة تمكنت من طرد القوات الحكومية من بلدة دسي في أمهرة وسيطرت عليها.

وأشار المتحدث إلى أن القوات المتمردة أسرت العديد من جنود القوات الحكومة وتواصل تقدمها نحو بلدة كومبولتشا.
 
 
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