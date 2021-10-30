بسبب عزف الموسيقى...طالبان ترتكب جريمة مروعة في حفل زفاف شرقي البلاد

أفادت مصادر محلية أفغانية لوكالة "سبوتنيك" عن مقتل شخصين خلال عملية مداهمة لحركة "طالبان" لحفل زفاف شرقي البلاد، وذلك بسبب عزف الموسيقى.وقال المصدر إن "شخصين على الأقل قتلا وأصيب 10 آخرون على يد حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) عندما بدأ الناس عزف الموسيقى في حفل زفاف في قرية شمشبور مار غوندي في منطقة سورخرود بإقليم ننكرهار الليلة الماضية".وتولت الحكومة التي شكلتها حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) حكم البلاد، منذ سيطرتها على الحكم في منتصف آب الماضي.وانسحبت قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها من أفغانستان إثر سيطرة "طالبان" على الحكم، بعد نحو 20 عاما من الحرب التي بدأتها أمريكا إثر هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001.