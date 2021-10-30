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مسلحون يطلقون سراح 8 مختطفين في نيجيريا مقابل "سجائر وعلبة حليب"

Lebanon 24
30-10-2021 | 11:00
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أطلقت عصابة مسلحة، سراح 8 أشخاص قامت باختطافهم، في بلدة إيكولي بولاية إكيتي، جنوب غربي نيجيريا، بعد حصولهم على مبلغ مالي وسجائر وعلبة حليب.

وذكرت صحيفة "ذا غارديان" النيجيرية، اليوم السبت، أن 8 أشخاص تم اختطافهم ببلدة تابعة لولاية إكيتي، بواسطة عصابة، تم إطلاق سراحهم مقابل مبلغ 2.5 مليون نيرة (حوالي 6000 دولار أمريكي)، وسجائر وعلبة حليب واحدة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الأشخاص الذين تم اختطافهم، أن العصابة حاصرت منزل الضحايا، الأسبوع الماضي وأطلقت النار في الهواء لإجبارهم على الخروج، ثم أخذتهم ورحلت.

ولكن بعد اتفاق بين أسر المختطفين والعصابة، تم إطلاق سراحهم مقابل مبلغ مالي وسجائر وعلبة حليب، طلبتها العصابة، بحسب المصدر للصحيفة.

وفي نفس السياق، أكد ضابط العلاقات العامة بشرطة الولاية، سونداي أبوتو، إطلاق سراح الأشخاص الذين تم اختطافهم.

وأوضح المسؤول الأمني، أن تحقيقا لا يزال جاريا للوقوف على ملابسات الواقعة، وأن 4 أشخاص تم اعتقالهم حتى الآن، مشتبه بتورطهم في الحادث.

يشار إلى أن نيجيريا تشهد في الآونة الأخيرة زيادة لافتة في معدل الهجمات التي تشنها مجموعات خارجة على القانون.
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