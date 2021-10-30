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الصين: التقرير الاميركي حول أصل فيروس كورونا بأنه "غير علمي"

Lebanon 24
30-10-2021 | 14:30
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وصف ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، التقرير الاميركي حول أصول فيروس كورونا بأنه "غير علمي".

وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، قال المتحدث: "بغض النظر عن عدد المرات التي يتم تحديثها، فإن ما يسمى بـ" تقييم أصل كوفيد 19  الذي نشره مقر الاستخبارات الأميركية غير علمي على الإطلاق. فهو سيقوض فقط البحث العلمي حول المنشأ ويتداخل مع الجهود العالمية للعثور على مصدره.

من جانب آخر لفت المتحدث إلى حقيقة أن الولايات المتحدة ترفض الرد على شكوك المجتمع الدولي بشأن المختبر العسكري في فورت ديتريك وأكثر من 200 قاعدة أجنبية "للتجارب البيولوجية وبالتالي، فإن الجانب الأميركي يحاول إخفاء الحقيقة وتجنب المسؤولية".

يأتي ذلك بعد تقرير لمكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية صدر أمس الجمعة تناول فيه تقييما لأجهزة المخابرات الاميركية "نُزعت عنه السرية" بشأن منشأ كوفيد-19.

وخلص التقييم إلى أن فيروس كورونا لم يتم تخليقه باعتباره سلاحا بيولوجيا.

وأشار التقرير الكامل إلى أن معهد ووهان لعلم الفيروسات "أنشأ سابقا مجموعات من فيروسات كورونا الشبيهة بالسارس، لكن المعلومات المتوفرة لا تقدم نظرة ثاقبة حول ما إذا كان SARS Cov-2 قد تمت هندسته وراثيا بواسطة المعهد المذكور".

وأوضح التقرير أن أربع وكالات مخابرات أمريكية قالت "بثقة منخفضة" إن الفيروس انتقل في البداية من حيوان إلى إنسان، فيما رأت وكالة مخابرات خامسة "بثقة متوسطة" أن العدوى البشرية الأولى كانت مرتبطة بمختبر.
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