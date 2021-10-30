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عالم أوبئة: الصين قادرة على احتواء التفشي الأخير لـ"كورونا" خلال شهر

Lebanon 24
30-10-2021 | 17:59
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قال كبير علماء الأوبئة في الصين، تشونغ نان شان، إن بلاده ستكون قادرة على احتواء التفشي الأخير لكوفيد-19 خلال شهر.

وأدلى تشونغ بهذه التصريحات خلال ندوة إلكترونية حضرها متخصصون في مجال الطب اليوم السبت، حيث تم تسجيل حالات إصابة محلية متفرقة بكوفيد-19 في أجزاء مختلفة من البلاد.

وقال تشونغ إن "فيروس كورونا والجائحة لا يمكن القضاء عليهما خلال فترة قصيرة"، داعياً الدول الأخرى إلى تبني إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد-19 وإعطاء هذه الإجراءات الأولوية وطرح التطعيم بشكل فعال.

وأضاف تشونغ أنه يتوقع أن يتم تطعيم أكثر من 80% من السكان الصينيين بشكل كامل بنهاية هذا العام.
 
 
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