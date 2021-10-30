الخارجية الروسية: روسيا تنوي إجراء مباحثات مع السلطات الفلسطينية

صرحت وزارة الخارجية الروسية أن الممثلين الروس ينوون إجراء مباحثات مع قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية.وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم السبت: "قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مؤخرا بزيارة إلى روسيا. ونخطط لإجراء مباحثات مع قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية".وأشارت الوزارة إلى أن روسيا تقدمت بمبادرة بشأن عقد اجتماع الرباعية الدولية على مستوى الوزراء، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبهدف تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.وأضافت: "كما لا يزال اقتراحنا بعقد قمة فلسطينية إسرائيلية في موسكو حيويا".