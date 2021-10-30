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وزير إسرائيلي سابق: للهجوم على إيران

Lebanon 24
30-10-2021 | 16:30
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طالب عضو كنيست إسرائيلي بالهجوم على إيران عسكريا في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن عضو الكنيست الإسرائيلي الحالي عن حزب الليكود المعارض، تساحي هنغابي، مطالبة بلاده بالهجوم على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني مع نهاية العام الحالي.

ويشار إلى أن تساحي هنغابي هو سياسي وخبير أمني إسرائيلي بارز، شغل أكثر من منصب وزاري خلال حكومات بنيامين نتنياهو السابقة، من بينها وزير الاستيطان والتعاون الإقليمي، كما أنه أحد المقربين من نتنياهو.

ونادى هنغابي بشن هجوم على إيران من أجل وقف برنامجها النووي، موضحا أن إيران تشكل تهديدا وجوديا على بلاده، وبأن حزبه المعارض "الليكود" سيدعم حكومة نفتالي بينيت إذا اتخذت قرارا بمهاجمة إيران.
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